Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кай Хаверц: связываю своё будущее с «Арсеналом»

Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Германии Кай Хаверц высказался на тему своего будущего в английском клубе.

«Честно говоря, ничего не слышал о своём возможном уходе из «Арсенала». В этом клубе я чувствую себя как дома. Думаю, и в команде мной все довольны. Да, это непростой сезон для меня, но я точно связываю своё будущее с «Арсеналом» и с Лондоном», — приводит слова Хаверца ESPN.

Кай Хаверц является воспитанником «Алемании» и «Байера», на взрослом уровне он также выступал за команду из Леверкузена. Кроме того, в послужном списке немецкого футболиста есть «Челси». За «Арсенал» игрок выступает с 2023 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android