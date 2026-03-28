Кай Хаверц: связываю своё будущее с «Арсеналом»

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Германии Кай Хаверц высказался на тему своего будущего в английском клубе.

«Честно говоря, ничего не слышал о своём возможном уходе из «Арсенала». В этом клубе я чувствую себя как дома. Думаю, и в команде мной все довольны. Да, это непростой сезон для меня, но я точно связываю своё будущее с «Арсеналом» и с Лондоном», — приводит слова Хаверца ESPN.

Кай Хаверц является воспитанником «Алемании» и «Байера», на взрослом уровне он также выступал за команду из Леверкузена. Кроме того, в послужном списке немецкого футболиста есть «Челси». За «Арсенал» игрок выступает с 2023 года.