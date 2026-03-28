Судейский комитет отклонил апелляцию «Реала» по Вальверде — Marca

Испанский судейский комитет отклонил апелляцию мадридского «Реала» по удалению полузащитника Федерико Вальверде в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетико» (3:2), сообщает Marca.

Апелляционный суд пришёл к выводу о недостаточности доказательной базы со стороны «сливочных» для изменения первоначального решения об одноматчевой дисквалификации футболиста. Таким образом, Вальверде пропустит матч 30-го тура Ла Лиги, в котором «Реалу» предстоит встретиться с «Мальоркой».

Футболист получил красную карточку на 77-й минуте за наступ на ногу игроку гостей Алексу Баэне. В официальном протоколе главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро указал, что игрок удалён за удар по сопернику, не находясь в пределах досягаемости мяча, с применением чрезмерной силы.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка.