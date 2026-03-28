«Больше бы таких матчей». Тренер «Кайрата» Уразбахтин — о контрольной игре с «Зенитом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с «Зенитом» (0:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

«В первом тайме мы долго входили в игру, начали немного пассивно. Нужно отдать должное сопернику — они играли активно, переигрывали нас на флангах. Нам немного не хватало побед в единоборствах. Голы пришли после фланговых атак. В перерыве сказали ребятам продолжать играть, выполнять наш план. Второй тайм получился более‑менее.

Хотелось бы поблагодарить «Зенит» и болельщиков, которые пришли на стадион. Атмосфера была шикарной. Больше бы таких матчей. Ту нагрузку, которую мы планировали, получили. Мы нацеливали ребят на то, чтобы попытаться забить как минимум один гол — тогда появилась бы дополнительная энергия. Ребята продолжали играть, но не хватило качества в завершающей стадии. Думаю, мы наиграли на один мяч, но не удалось забить», — сказал Уразбахтин в эфире «Матч ТВ».

Соболев снова тащит «Зенит»! Теперь пострадал «Кайрат»
