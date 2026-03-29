Футболисты «Манчестер Юнайтед» с большим уважением относятся к Кэррику — The Athletic

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик пользуется большим уважением в команде. Об этом сообщает журналист Лори Уитуэлл из The Athletic.

По данным источника, у специалиста есть авторитет в коллективе, игроки моментально выполняют его указания в рамках тренировочного процесса. На положение Кэррика влияет и фактор его молодости — тренер до сих пор способен показать некоторые элементы игры на своём примере, например, штрафные удары.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 55 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Кэррик работает в команде с января, сменив на этом посту Рубена Аморима.