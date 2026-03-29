США — Бельгия, результат матча 28 марта 2026, счёт 2:5, товарищеский матч

Сборная США с разгромным счётом уступила Бельгии в товарищеском матче, в игре семь голов
Окончен контрольный матч, в котором играли сборные США и Бельгии. Победу со счётом 5:2 в этой игре одержала европейская команда. Встреча состоялась на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
США
Окончен
2 : 5
Бельгия
1:0 Маккенни – 39'     1:1 Дебаст – 45'     1:2 Онана – 53'     1:3 Де Кетеларе – 59'     1:4 Лукебакио – 68'     1:5 Лукебакио – 82'     2:5 Агьеманг – 87'    

Уэстон Маккенни на 39-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел звёздно-полосатых вперёд. Зено Дебаст на 45-й минуте сравнял счёт, а на 53-й минуте Амаду Онана обеспечил гостям преимущество. На 59-й минуте Шарль Де Кетеларе реализовал пенальти, Доди Лукебакио забил на 68-й минуте, а на 82-й минуте Лукебакио оформил дубль. На 87-й минуте второй мяч американцев в этой игре забил Патрик Агьеманг.

На чемпионате мира — 2026 сборная США сыграет в группе D с Парагваем, Австралией и ещё одной командой, которая станет известна позднее. Бельгия на групповом турнире встретится с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

