Сборная США с разгромным счётом уступила Бельгии в товарищеском матче, в игре семь голов

Окончен контрольный матч, в котором играли сборные США и Бельгии. Победу со счётом 5:2 в этой игре одержала европейская команда. Встреча состоялась на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Уэстон Маккенни на 39-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел звёздно-полосатых вперёд. Зено Дебаст на 45-й минуте сравнял счёт, а на 53-й минуте Амаду Онана обеспечил гостям преимущество. На 59-й минуте Шарль Де Кетеларе реализовал пенальти, Доди Лукебакио забил на 68-й минуте, а на 82-й минуте Лукебакио оформил дубль. На 87-й минуте второй мяч американцев в этой игре забил Патрик Агьеманг.
На чемпионате мира — 2026 сборная США сыграет в группе D с Парагваем, Австралией и ещё одной командой, которая станет известна позднее. Бельгия на групповом турнире встретится с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.
- 29 марта 2026
