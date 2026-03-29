Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев ярко забивал «Кайрату», болельщики праздновали с командой. Фото победы «Зенита»

Комментарии

28 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч, в котором местный «Зенит» принимал алма-атинский «Кайрат». Победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые.

На 12-й минуте Нино открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. На 21-й минуте Александр Соболев удвоил преимущество российской команды.

Лучшие кадры матча «Зенит» — «Кайрат» — в фотоподборке «Чемпионата».

Отметим, что «Зенит» играл экспериментальным составом – без игроков, вызванных в сборные, приболевшего Игоря Дивеева, травмированного Педро и некоторых легионеров.

«Что касается игроков, которых сегодня не было и отсутствовали по разным причинам: Вендел давно отпрашивался по семейным вопросам. Дуран летал в Барселону к доктору — у него есть свои проблемы. Этот период мы используем, чтобы все болячки залечить и решить все вопросы», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android