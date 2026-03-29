В Сети заметили совпадение цветов футболок в матче сборных США и Бельгии

В Сети заметили совпадение цветов футболок в матче сборных США и Бельгии
В Сети стали популярны кадры с товарищеского матча между сборными США и Бельгии (2:5). Помимо самой игры, болельщикам запомнилась и выбранная командами игровая экипировка: американцы сыграли в домашней белой форме с тонкими красными полосами, а бельгийцы вышли на поле в выездном комплекте небесно-голубого цвета со светло-розовыми деталями.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
США
Окончен
2 : 5
Бельгия
1:0 Маккенни – 39'     1:1 Дебаст – 45'     1:2 Онана – 53'     1:3 Де Кетеларе – 59'     1:4 Лукебакио – 68'     1:5 Лукебакио – 82'     2:5 Агьеманг – 87'    

Выбранная командами игровая экипировка издалека выглядела однообразно, что в ряде эпизодов затрудняло попытки понять, какая из сторон владеет мячом и как расположены игроки соперника. Наиболее остро это ощущалось во время телевизионной трансляции встречи.

На чемпионате мира — 2026 сборная США сыграет в группе D с Парагваем, Австралией и ещё одной командой, которая станет известна позднее. Бельгия на групповом турнире встретится с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

