В Сети заметили совпадение цветов футболок в матче сборных США и Бельгии

В Сети стали популярны кадры с товарищеского матча между сборными США и Бельгии (2:5). Помимо самой игры, болельщикам запомнилась и выбранная командами игровая экипировка: американцы сыграли в домашней белой форме с тонкими красными полосами, а бельгийцы вышли на поле в выездном комплекте небесно-голубого цвета со светло-розовыми деталями.

Выбранная командами игровая экипировка издалека выглядела однообразно, что в ряде эпизодов затрудняло попытки понять, какая из сторон владеет мячом и как расположены игроки соперника. Наиболее остро это ощущалось во время телевизионной трансляции встречи.

На чемпионате мира — 2026 сборная США сыграет в группе D с Парагваем, Австралией и ещё одной командой, которая станет известна позднее. Бельгия на групповом турнире встретится с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.