Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель рассказал, какое место занимает Магуайр в иерархии центральных защитников сборной

Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что считает защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра своим пятым выбором на место в центре обороны национальной команды.

«Я получил именно то, что ожидал, очень надёжную игру центрального защитника. Это то, что он умеет. Очень хорошо владеет мячом, очень спокоен, силён в верховой борьбе и является грозным оружием при стандартных положениях. Но я не изменил своего мнения, вижу других игроков, которых хотел бы выпускать в стартовом составе. Игроки первого выбора — Эзри Конса и Марк Гехи. Это не секрет. Трево Чалоба по уровню мобильности немного опережает его. Также есть Джон Стоунз», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Магуайр был вызван на мартовские товарищеские матчи национальной команды с Уругваем и Японией.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android