Тухель рассказал, какое место занимает Магуайр в иерархии центральных защитников сборной

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что считает защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра своим пятым выбором на место в центре обороны национальной команды.

«Я получил именно то, что ожидал, очень надёжную игру центрального защитника. Это то, что он умеет. Очень хорошо владеет мячом, очень спокоен, силён в верховой борьбе и является грозным оружием при стандартных положениях. Но я не изменил своего мнения, вижу других игроков, которых хотел бы выпускать в стартовом составе. Игроки первого выбора — Эзри Конса и Марк Гехи. Это не секрет. Трево Чалоба по уровню мобильности немного опережает его. Также есть Джон Стоунз», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Магуайр был вызван на мартовские товарищеские матчи национальной команды с Уругваем и Японией.