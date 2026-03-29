Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сразу восемь игроков сборной Англии вернулись в клубы перед игрой с Японией

Восемь игроков сборной Англии вернулись в свои команды перед товарищеским матчем с национальной командой Японии. Встреча пройдёт во вторник, 31 марта. Об этом сообщает Крэйг Хоуп в своём аккаунте в социальной сети X.

31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Япония
По информации инсайдера, Деклан Райс и Букайо Сака вернулись в лондонский «Арсенал» для медицинского осмотра после матча с Уругваем (1:1). Помимо них, Нони Мадуэке («Арсенал»), Джон Стоунз («Манчестер Сити») и Адам Уортон («Кристал Пэлас») также отправились в свои клубы из-за травм. Кроме того, голкипер Аарон Рамсдейл, защитник Фикайо Томори и нападающий Доминик Калверт-Льюин отправились в «Ньюкасл», «Милан» и «Лидс» соответственно, не дожидаясь игры с Японией.

У Англии есть Месси от мира крайних защитников. Только почему он не нужен Тухелю?
