Сразу восемь игроков сборной Англии вернулись в клубы перед игрой с Японией

Восемь игроков сборной Англии вернулись в свои команды перед товарищеским матчем с национальной командой Японии. Встреча пройдёт во вторник, 31 марта. Об этом сообщает Крэйг Хоуп в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, Деклан Райс и Букайо Сака вернулись в лондонский «Арсенал» для медицинского осмотра после матча с Уругваем (1:1). Помимо них, Нони Мадуэке («Арсенал»), Джон Стоунз («Манчестер Сити») и Адам Уортон («Кристал Пэлас») также отправились в свои клубы из-за травм. Кроме того, голкипер Аарон Рамсдейл, защитник Фикайо Томори и нападающий Доминик Калверт-Льюин отправились в «Ньюкасл», «Милан» и «Лидс» соответственно, не дожидаясь игры с Японией.