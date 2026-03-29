В США подписали рекордный контракт в истории женского футбола

Американский «Сан-Диего Вэйв» на официальном сайте объявил о трансфере нападающей Катарины Макарио.

Футболистка перешла в американскую команду из лондонского «Челси», подписав крупнейший контракт в истории женского футбола, общая стоимость которого составляет $ 8 млн. Срок трудового соглашения Макарио с её новым клубом рассчитан до конца 2030 года.

Катарина Макарио родилась в Бразилии, она является воспитанницей бразильских и американских клубов. На взрослом уровне она выступала за «Лион» и «Челси». Помимо этого, футболистка играет за национальную команду США.

«Сан-Диего Вэйв» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Национальной женской футбольной лиги.

