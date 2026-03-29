«Интер Майами» начал вести переговоры с Каземиро — Романо

«Интер Майами» начал вести переговоры с 34-летним полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Об этом сообщает аккаунт журналиста Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации инсайдера, бразильский хавбек готов перейти в клуб МЛС, но у него также есть предложение из Европы и Саудовской Аравии. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к бразильцу со стороны «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Аль-Иттихада».

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне хавбек провёл 30 матчей за манкунианцев во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и две голевые передачи.