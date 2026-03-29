Вагнер Лав отличился голом в своём последнем матче в профессиональной карьере

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне игрок бразильского «Ретро», забил в компенсированное время в своём прощальном матче. Во втором туре Копа де Нордесте «Ретро» победил «Сеару» со счётом 3:1. Вагнер Лав вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и провёл на поле всю игру.

После финального свистка партнёры по команде несколько раз подняли Вагнера в воздух. Ему вручили футболку с номером 422 — столько голов он забил в карьере до матча с «Сеарой».

Ранее сообщалось, что по завершении игровой карьеры 41-летний бразилец займёт должность помощника тренера в клубе из Пернамбуку.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год (с перерывами на аренды в бразильские клубы), а также в 2013‑м. В составе красно-синих он трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и в 2005 году завоевал Кубок УЕФА.