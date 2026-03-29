Тренер «Кайрата» ответил, смог бы «Зенит» побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о том, мог бы «Зенит» выйти в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА после очного товарищеского матча, где сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

— В целом нам всё понравилось. Прекрасный соперник, спасибо «Зениту», что пригласили. Болельщики создали классную атмосферу. Каждый преследовал свои цели. Как и у нас, так и у них впереди будут матчи, каждый решает свои задачи.

— Ваша команда — участник Лиги чемпионов. «Зенит» смог бы побороться за выход в следующую стадию?

— 100%. Я уверен, «Зенит» вышел бы в следующий раунд, учитывая высокий уровень легионеров, они очень хорошие, качественные. У «Зенита» было бы больше шансов, чем у нас, — приводит слова Уразбахтина «Матч ТВ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.