Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Кайрата» ответил, смог бы «Зенит» побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Тренер «Кайрата» ответил, смог бы «Зенит» побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о том, мог бы «Зенит» выйти в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА после очного товарищеского матча, где сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

— В целом нам всё понравилось. Прекрасный соперник, спасибо «Зениту», что пригласили. Болельщики создали классную атмосферу. Каждый преследовал свои цели. Как и у нас, так и у них впереди будут матчи, каждый решает свои задачи.

— Ваша команда — участник Лиги чемпионов. «Зенит» смог бы побороться за выход в следующую стадию?
— 100%. Я уверен, «Зенит» вышел бы в следующий раунд, учитывая высокий уровень легионеров, они очень хорошие, качественные. У «Зенита» было бы больше шансов, чем у нас, — приводит слова Уразбахтина «Матч ТВ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android