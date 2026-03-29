В сборной Армении высказались о состоянии здоровья Сперцяна на фоне сообщения о травме

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян высказался о состоянии полузащитника национальной команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна перед товарищеским матчем с командой Беларуси. Встреча состоится сегодня, 29 марта.

— Может ли Эдуард Сперцян пропустить матч со сборной Беларуси?

— У нас есть ещё один день, чтобы понять, будет Сперцян играть или нет. Это станет известно завтра, потому что сейчас идет работа над тем, чтобы подготовить его, — приводит слова Меликяна Bel.football со ссылкой на слова наставника на пресс-конференции.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что Сперцян имеет небольшое повреждение.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.