Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В сборной Армении высказались о состоянии здоровья Сперцяна на фоне сообщения о травме
Главный тренер сборной Армении Егише Меликян высказался о состоянии полузащитника национальной команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна перед товарищеским матчем с командой Беларуси. Встреча состоится сегодня, 29 марта.

29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Армения
Не начался
Беларусь
— Может ли Эдуард Сперцян пропустить матч со сборной Беларуси?
— У нас есть ещё один день, чтобы понять, будет Сперцян играть или нет. Это станет известно завтра, потому что сейчас идет работа над тем, чтобы подготовить его, — приводит слова Меликяна Bel.football со ссылкой на слова наставника на пресс-конференции.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что Сперцян имеет небольшое повреждение.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

