Стало известно, на что готов пойти Неймар, чтобы попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ

Нападающий «Сантоса» Неймара отказался играть в выездных матчах «рыб» до лета, чтобы попасть в окончательный состав сборной Бразилии для участия в чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, бразилец боится рецидива травмы, полученной в прошлом году, в связи с чем намерен за счёт исключения гостевых матчей минимизировать данные риски. Отмечается, что у футболиста осталось всего семь домашних игр, чтобы доказать, что он нужен главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти.

Напомним, итальянец объявит состав сборной Бразилии на мировое первенство 18 мая. Ранее главный тренер «селесао» не добавил звёздного игрока в заявку на ближайшие товарищеские матчи, чем вызвал волну обсуждения в СМИ.