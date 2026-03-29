Тренер «Кайрата» назвал игрока «Зенита», который его больше всего впечатлил
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин выделил одного игрока «Зенита», который его впечатлил после очного товарищеского матча, где сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12' 2:0 Соболев – 21'
— Кого отметите из «Зенита»?
— Все игроки хорошие. Но мне понравился Джон Джон, нашего игрока чуть разматывал. У «Зенита» очень хорошие качественные легионеры, — приводит слова Уразбахтина «Матч ТВ».
Джон Джон перебрался в «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно. В первых пяти матчах за новый клуб на его счету гол и результативная передача. Ранее сообщалось, что цена бразильца выросла с € 11 млн до € 16 млн, по данным Transfermarkt.
