Тренер «Кайрата» назвал игрока «Зенита», который его больше всего впечатлил

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин выделил одного игрока «Зенита», который его впечатлил после очного товарищеского матча, где сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

— Кого отметите из «Зенита»?

— Все игроки хорошие. Но мне понравился Джон Джон, нашего игрока чуть разматывал. У «Зенита» очень хорошие качественные легионеры, — приводит слова Уразбахтина «Матч ТВ».

Джон Джон перебрался в «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно. В первых пяти матчах за новый клуб на его счету гол и результативная передача. Ранее сообщалось, что цена бразильца выросла с € 11 млн до € 16 млн, по данным Transfermarkt.