Тренер «Кайрата» высказался о возможности сыграть с «Зенитом» ответный матч в Казахстане

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился мыслями о возможности провести ещё один товарищеский матч с «Зенитом», но уже в Казахстане. Напомним, ранее в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые победили соперника из Казахстана в рамках контрольного матча со счётом 2:0.

— Как оцените возможный ответный матч в Казахстане?

— Если будет такая возможность, мы всегда рады, — приводит слова Уразбахтина «Матч ТВ».

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. В нынешнем сезоне «Кайрат» принимал участие в Лиге чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования команда набрала одно очко и заняла 36-е место.