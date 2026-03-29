«Легендарный идол». Тренер сборной Португалии рассказал о величии Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о роли нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду для команды и его влиянии на мировой футбол.

«Нужно принять, что вокруг него всегда будут разговоры, потому что Роналду — исключительный, легендарный идол, который изменил футбол. Даже в лифте люди обсуждают либо погоду, либо Роналду.

У каждого есть своё мнение, но оно формируется исходя из того, каким Роналду видят в конкретный момент. Главная ошибка — не оценивать его текущее состояние. После Евро говорили: «Португалия не победила из-за Криштиану». А если мы выиграем Лигу наций — сразу появится вопрос: «Что будет с командой, когда он завершит карьеру?».

Я раньше считал, что футболист завершает карьеру, когда уже не позволяет тело, но на деле всё решает голова. А голова Криштиану не приняла такого решения ни в 40, ни в 41 год. Игрок топ-уровня — это не только талант, но и психология, и стабильность. Он уже не тот фланговый игрок времён «Манчестер Юнайтед» или «Реала», теперь он действует как центрфорвард в штрафной. Мы во многом опираемся на него: он открывает зоны и забивает.

Его показатели за последние три года в сборной — результат ежедневного труда: 25 голов в 30 матчах. Я оцениваю мастерство, опыт и отношение игрока именно сейчас, а решения принимаются на поле, а не в кабинетах», — подытожил Мартинес, слова которого приводит The Guardian.

