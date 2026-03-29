Мексика — Португалия, результат матча 29 марта 2026, счёт 0:0, товарищеский матч, Криштиану Роналду

Сборная Португалии без Роналду не смогла переиграть Мексику в товарищеском матче
Утром, 29 марта, завершён контрольный матч, в котором играли сборные Мексики и Португалии. Встреча состоялась на «Ацтека» в столице Мексики Мехико и завершилась нулевой ничьей.

29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
0 : 0
Португалия

Ранее сообщалось, что лидер португальцев, звёздный форвард Криштиану Роналду не попал в состав сборной на матчи с Мексикой и США из-за травмы подколенного сухожилия.

На чемпионате мира — 2026 сборная Мексики сыграет в группе А с ЮАР, Южной Кореей и победителем стыкового раунде в европейском отборе, где встретятся Дания и Чехия. Португалия на групповом турнире встретится с Узбекистаном, Колумбией и с победителем решающего межконтинентального стыкового раунда, где сойдутся ДР Конго и Ямайка.

