Украинский телеканал раскрыл зарплату тренера Сергея Реброва после вылета от Швеции

Стали известны подробности, касающиеся зарплаты главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

По данным украинского «Телеканал 24», наставник сине-жёлтых получает около € 1,25 млн в год. Часть этой суммы оплачивает беттинговый спонсор за использование имиджевых прав тренера, остальное выплачивает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

С 2024 года Ребров также занимает пост вице-президента УАФ, что увеличивает его общий доход примерно до € 1,5 млн в год. Действие контракта тренера с национальной командой рассчитано до 2026 года.

Напомним, недавно Украина вылетела из плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026, проиграв Швеции — 1:3.

