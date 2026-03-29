«Находится в ужасном состоянии». Сабо обрушился с критикой на Забарного после Швеции

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру защитника сборной Украины Ильи Забарного в матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 со Швецией (1:3).

«Что здесь удивительного? Мне всё ясно. Сейчас Забарный находится в ужасном состоянии: у него нет постоянной игровой практики в «ПСЖ», а критика во Франции сыплется постоянно, что морально угнетает и сил не добавляет.

Второй пропущенный гол полностью на его совести. Почему он играл так высоко? Его обыграли, мяч он не выбил головой – такое с ним уже случилось не впервые в сезоне. Он полез вперёд, его подловили и наказали за это. Вратарь шведов отдал голевую передачу!

В моменте с третьим пропущенным голом к Забарному тоже есть вопросы, но его подставил Тимчик своим неудачным поперечным пасом. Этот эпизод, на мой взгляд, лучше всего показывает несыгранность команды, о которой я уже устал говорить, а также отсутствие класса у Тимчика.

Ребров вызвал его в сборную, потому что просто нет лучшего футболиста, играющего на правом фланге. Защита – это защита, но у нас были проблемы и в центре обороны», – отметил Сабо в интервью изданию «Спорт-экспресс на Украине».

Напомним, после этого поражения Украина потеряла шансы на попадание на чемпионат мира — 2026.

