Фабрицио Романо сообщил о начале переговоров «Барселоны» с Алессандро Бастони

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсетях, что «Барселона» и представители защитника «Интера» Алессандро Бастони обсуждают личные условия контракта и зарплату.

Переговоры только начались несколько дней назад, при этом клубы пока не ведут прямых переговоров между собой и сделка не ожидается в ближайшее время. «Интер» также ещё не определил конкретную цену за игрока.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже несколько месяцев рассматривает Бастони в качестве приоритетной трансферной цели.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Ханси Флик спас юного болельщика «Барселоны»