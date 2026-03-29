Юрген Клопп летом возглавит «Реал». Контракт подписан — журналист Галлардо

Юрген Клопп летом возглавит «Реал». Контракт подписан — журналист Галлардо
Французский журналист Франсуа Галлардо сообщил в соцсетях, что Юрген Клопп станет главным тренером мадридского «Реала» с предстоящего лета.

По информации источника, решение было принято ещё в декабре и контракт уже подписан. При этом не имеет значения, выиграет ли нынешний наставник команды Арбелоа какие-либо трофеи.

Ранее в прессе появилась информация об интересе мадридского клуба к немецкому специалисту. Также будущее Клоппа связывают с мадридским «Атлетико».

Немец перестал тренировать после ухода из «Ливерпуля». Юрген Клопп проработал в «Ливерпуле» девять лет (с октября 2015 года по январь 2024 года). За это время «Ливерпуль» выходил в финал Лиги чемпионов УЕФА трижды: в 2018, 2019 и 2022 годах. В сезоне-2018/2019 команда Клоппа заняла второе место в Премьер-лиге, набрав 97 очков — это третий по величине показатель в истории высшего дивизиона Англии и самый большой показатель для команды, не взявшей титул.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии

