Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Палмер разочарован в «Челси» и готов покинуть клуб летом — The Sun

Полузащитник «Челси» Коул Палмер всё больше разочаровывается в лондонском клубе и готов рассмотреть предложения от других команд. Интерес к хавбеку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и мадридский «Реал». «Синие» оценивают футболиста в £ 150 млн (€ 172 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Палмер разочарован тактическими изменениями в «Челси», которые, по его мнению, лишили его свободного пространства на поле. Ему не хватает игры с нападающим Николасом Джексоном, арендованным «Баварией».

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
Эвра: Палмер, если ты хочешь расстроить «Ман Сити», то добро пожаловать в «МЮ»!

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

