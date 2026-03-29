Палмер разочарован в «Челси» и готов покинуть клуб летом — The Sun

Полузащитник «Челси» Коул Палмер всё больше разочаровывается в лондонском клубе и готов рассмотреть предложения от других команд. Интерес к хавбеку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и мадридский «Реал». «Синие» оценивают футболиста в £ 150 млн (€ 172 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Палмер разочарован тактическими изменениями в «Челси», которые, по его мнению, лишили его свободного пространства на поле. Ему не хватает игры с нападающим Николасом Джексоном, арендованным «Баварией».

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

