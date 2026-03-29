Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 29 марта

Сегодня, 29 марта, пройдут четыре встречи в рамках 26-го тура второго по силе российского дивизиона — Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием Первой лиги на 29 марта.

15:00. «Чайка» — «Челябинск»;

16:30. «Черноморец» — «Ротор»;

17:00. «Арсенал» (Тула) — «Сокол»;

19:00. «Родина» – «Урал».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 53 очка после 25 матчей. На второй строчке располагается «Родина», у которой 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» — 17-я (16), а «Уфа» — 16-я (26).