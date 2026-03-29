Глебов из ЦСКА вошёл в топ-3 молодых игроков мира по числу ускорений за матч — CIES

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов вошел в топ-3 среди всех игроков в 45 лигах мира в возрасте до 21 года по наибольшему количеству высокоинтенсивных ускорений (более 3 м/с² продолжительностью более 0,7 секунды) в среднем за 90 минут. Об этом сообщает международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory.

По данным источника, Глебов делает 13,1 таких ускорения в среднем за матч. Лучше показатель лишь у нападающего «Лиона» Афонсу Морейры (13,5) и форварда Джерри Африе из бельгийского клуба «Ла Лувьер» (13,3).

В текущем сезоне на счету Глебова 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах. В них 20-летний игрок отметился семью голами и тремя результативными передачами.