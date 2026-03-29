Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Феррана Торреса из «Барселоны» — TT

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. «Красные дьяволы» с оптимизмом относятся к возможному трансферу 26-летнего форварда. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, манкунианцы рассматривают Торреса в качестве потенциальной замены для нападающего Джошуа Зиркзее. Подчёркивается, что возможная сделка по переходу испанца не будет связана с переговорами о будущем вингера Маркуса Рашфорда, арендованного сине-гранатовыми у «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Барселона» готова продать Феррана Торреса и купить двух нападающих летом — ESPN

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android