«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Феррана Торреса из «Барселоны» — TT

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. «Красные дьяволы» с оптимизмом относятся к возможному трансферу 26-летнего форварда. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, манкунианцы рассматривают Торреса в качестве потенциальной замены для нападающего Джошуа Зиркзее. Подчёркивается, что возможная сделка по переходу испанца не будет связана с переговорами о будущем вингера Маркуса Рашфорда, арендованного сине-гранатовыми у «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

