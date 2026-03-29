Армения — Беларусь: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 17:00

Сегодня, 29 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Армении и Беларуси. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Армении заняла последнее место в группе F в европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда набрала три очка в шести матчах со сборными Португалии, Ирландии и Венгрии.

Сборная Беларуси также стала последней в своей отборочной группе. Её соперниками в группе С были команды Шотландии, Дании и Греции. В шести матчах белорусы набрали два очка и также не смогли пройти квалификационный раунд.