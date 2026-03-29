AS раскрыл позицию «Реала» относительно будущего Лунина в клубе

Мадридский «Реал» на постоянной основе получает предложения о трансфере вратаря Андрея Лунина. В клубе ожидают, что в ближайшие месяцы интерес к 27-летнему голкиперу усилится. Однако испанский гранд не рассматривает вариант с продажей футболиста. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Лунин также не хочет уходить из «Реала». Подчёркивается, что нахождение на скамейке запасных сказалось на его форме, однако ситуация может измениться с учётом травмы основного вратаря Тибо Куртуа, из-за которой он выбыл на несколько недель.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в пяти матчах во всех турнирах, один из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

