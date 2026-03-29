«Родина» — «Урал»: во сколько начало матча 26-го тура Первой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 марта, состоится матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся московская «Родина» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслужит Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 46 очков в 25 встречах. «Урал» с 45 очками в 25 играх располагается на третьей строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 53 очка после 25 матчей.