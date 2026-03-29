Колумбия — Франция: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 22:00

Сегодня, 29 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Колумбии и Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная Колумбия провела один матч с европейской командой в рамках текущей международной паузы. Южноамериканцы уступили сборной Хорватии (1:2). Встреча состоялась в ночь на пятницу, 27 марта.

Днём ранее сборная Франции в меньшинстве одолела сборную Бразилии (2:1). Ранее и Франция, и Колумбия квалифицировались на чемпионат мира 2026 года, который состоится ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.