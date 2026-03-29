«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Аталанты» Эдерсону — Галетти

«Манчестер Юнайтед» вновь проявил интерес к полузащитнику «Аталанты» Эдерсону. «Красные дьяволы» запросили обновлённую информацию о 26-летнем футболисте. Об этом сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, бразильский игрок находится в списке потенциальных приобретений манкунианцев уже более года. На текущий момент между сторонами нет продвинутых переговоров, но клуб АПЛ активно обновляет сведения о ситуации полузащитника в преддверии летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

