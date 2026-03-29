Литва — Грузия: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 16:00

Сегодня, 29 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Литвы и Грузии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Литвы не прошла отбор на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла пятое место в группе G европейской квалификации, набрав три очка в восьми матчах со сборными Нидерландов, Польши, Финляндии и Мальты.

Грузия завершила отборочный турнир на третьей строчке в группе E. У команды три очка в шести встречах с Испанией, Турцией и Болгарией. В четверг, 26 марта, подопечные Вилли Саньоля сыграли вничью с Израилем (2:2).