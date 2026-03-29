Арбелоа сократил количество выходных для игроков «Реала», не вызванных в сборные — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа принял решение сократить количество выходных дней для игроков «сливочных», которые остались в клубе во время международной паузы на матчи сборных. Об этом сообщило издание Marca.

По данным источника, вместо трёх дней отдыха футболисты получат два. Сообщается, что специалист обосновал это желанием повысить интенсивность работы перед заключительным отрезком сезона.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 69 очками в 29 матчах. Отставание от «Барселоны» за девять туров до конца чемпионата составляет четыре очка. В Лиге чемпионов УЕФА «сливочные» дошли до 1/4 финала, где встретятся с «Баварией».

