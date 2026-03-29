«Барселона» предложит Левандовскому годичный контракт с понижением зарплаты — Sport.es

«Барселона» предложит 37-летнему нападающему Роберту Левандовскому продлить контракт на год со значительным понижением зарплаты. Ключевым моментом в определении будущего польского форварда в каталонском клубе станет его грядущая встреча с главным тренером Ханс-Дитером Фликом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые будут ожидать ответа от Левандовского к концу апреля или началу мая, чтобы у всех сторон было время отреагировать. Подчёркивается, что зарплата нападающего по новому контракту снизится почти на 50%. Левандовскому комфортно в «Барселоне», где он готов остаться на более второстепенной роли.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

