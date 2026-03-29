Почеттино — о поражении сборной США: хорошая возможность взглянуть правде в глаза

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с Бельгией со счётом 2:5.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
США
Окончен
2 : 5
Бельгия
1:0 Маккенни – 39'     1:1 Дебаст – 45'     1:2 Онана – 53'     1:3 Де Кетеларе – 59'     1:4 Лукебакио – 68'     1:5 Лукебакио – 82'     2:5 Агьеманг – 87'    

«Это хорошая возможность взглянуть правде в глаза. Я думаю, нам нужны конкурентные матчи, чтобы подойти к чемпионату мира в лучшей форме. Я думаю, мы не можем подходить к нему с ошибочным представлением о том, что мы такие хорошие, такие красивые, такие хорошо одетые и что мы американцы.

И это приятно, но, если мы хотим выиграть чемпионат мира, если мы хотим пройти дальше в группе и победить Парагвай, вы думаете, они не будут бороться?

Конечно, поражение со счётом 2:5 всегда тяжело принять. Это больно, но в то же время, я думаю, нам нужно извлечь много позитивных моментов. Первый тайм был действительно хорош. Я думаю, мы играли лучше, чем Бельгия. Думаю, мы создали моменты, чтобы завершить 45 минут на позитивной ноте, но пропустили гол в последней атаке первого тайма, и это сказалось на игре. И правда, после второго тайма нам стало действительно тяжело», — приводит слова Почеттино ESPN.

Это поражение прервало беспроигрышную серию США из пяти матчей, которая была одной из лучших за время работы Почеттино.

Материалы по теме
Фото
В Сети заметили совпадение цветов футболок в матче сборных США и Бельгии
