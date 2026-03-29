Кисляк: товарищеские матчи окунают в атмосферу, которая была до отстранения

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк отметил, что товарищеские матчи национальной команды помогают прочувствовать атмосферу, которая существовала во время наличия официальных игр.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа в товарищеском матче со счётом 3:1. Кисляк вышел на поле на 67-й минуте.

«Всегда мечтал играть за национальную команду, на международной арене. Поэтому, хоть это и товарищеские матчи, тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Хотя бы чуть-чуть, но ты это чувствуешь. Надеюсь, нас в ближайшее время допустят и мы это по-настоящему прочувствуем», — приводит слова Кисляка «РИА Новости Спорт».

31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

