Мбаппе высказался о возможности стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался насчёт того, что грядущим летом он может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На текущий момент 27-летний форвард забил 12 голов на мировых первенствах. Рекордсменом является экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе с 16 мячами.

«Мне нужно всего четыре гола, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионатов мира за всю историю? Совершенно невероятно даже думать об этом.

Для меня чемпионат мира — это главное соревнование, состязание величайших игроков всех времён. Когда мне говорят, что я могу стать лучшим бомбардиром такого турнира за всю историю, просто не могу в это поверить. Я думаю только о реалистичных вещах: как помочь своей команде победить и снова выйти в финал», — приводит слова Мбаппе Madrid Zone со ссылкой на FOX Deportes на странице в социальной сети X.

