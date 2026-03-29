Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: Каземиро привлекает проект «Интер Майами» и возможность играть с Месси

Комментарии

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро заинтересован в переходе в «Интер Майами». Ранее сообщалось, что клуб МЛС планирует подписание бразильца в летнее трансферное окно.

«Насколько мне известно, Каземиро хочет перейти в «Интер Майами». Его привлекает проект клуба, а также возможность играть в амбициозной команде с Лео Месси и, конечно, сам город. Переговоры продолжаются. Посмотрим, удастся ли им договориться.

Есть и другие заинтересованные клубы. Но на сегодняшний день «Интер Майами» — первый клуб, который сделал предложение и всерьёз намерен подписать Каземиро бесплатно. Это был бы отличный трансфер», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android