Дембеле: я стал спокойнее и более рассудительным, сейчас лучший этап в моей карьере

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал текущий этап своей карьеры, а также рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату мира 2026 года.

«Я приобрёл гораздо больше опыта, и уровень моей игры с прошлого сезона значительно возрос. Многое изменилось – как в футболе, так и в личной жизни. Всё только в лучшую сторону: я стал спокойнее и более рассудительным. Надеюсь, что смогу сохранить этот уровень. Сейчас определённо лучший этап в моей карьере.

Выступление на чемпионате мира – это нечто, что происходит не каждый день. Для профессионального футболиста это настоящая честь: там собираются лучшие игроки и команды. Я надеюсь попасть в окончательную заявку и проявить себя на этом турнире. С нетерпением жду того, что нас ожидает впереди.

Мы [в сборной Франции] сосредоточены прежде всего на себе. У нас уже несколько лет есть стабильный состав игроков, которые хорошо знают друг друга. Главное – продемонстрировать сильную командную игру. Давление отсутствует: в 2018 году мы считались андердогами и выиграли турнир, а в Катаре были среди фаворитов и дошли до финала. Мы привыкли к этому, внутри команды царит спокойствие.

У нас есть выдающиеся индивидуальности. Но даже если собрать всех лучших игроков мира, без организованной и сплочённой команды ничего не получится. Именно на этом мы и сосредоточены. Команда – это прежде всего. Мы хорошо готовимся к чемпионату мира и надеемся пройти весь путь до конца», – приводит слова Дембеле RMC Sport.