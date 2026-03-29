«Барселона» может включить Ольмо и Феррана в сделку по трансферу Бастони — Sport.es

В «Барселоне» считают завышенной цену в € 60-80 млн, которую «Интер» может потребовать за переход защитника Алессандро Бастони. В связи с этим сине-гранатовые рассматривают вариант со включением в сделку игроков. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «нерадзурри» заинтересованы в полузащитнике Даниэле Ольмо и нападающем Ферране Торресе. Оба футболиста не хотят покидать каталонский клуб.

Подчёркивается, что на текущий момент вариант с обменом является трудным для «Барселоны». «Блаугране» необходимо конкретизировать интерес к Бастони, рассчитывать на лояльность защитника к клубу, а также договориться с «Интером» о цене трансфера, которая будет ниже ожиданий миланской команды.

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

