Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Барселона» может включить Ольмо и Феррана в сделку по трансферу Бастони — Sport.es

«Барселона» может включить Ольмо и Феррана в сделку по трансферу Бастони — Sport.es
В «Барселоне» считают завышенной цену в € 60-80 млн, которую «Интер» может потребовать за переход защитника Алессандро Бастони. В связи с этим сине-гранатовые рассматривают вариант со включением в сделку игроков. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «нерадзурри» заинтересованы в полузащитнике Даниэле Ольмо и нападающем Ферране Торресе. Оба футболиста не хотят покидать каталонский клуб.

Подчёркивается, что на текущий момент вариант с обменом является трудным для «Барселоны». «Блаугране» необходимо конкретизировать интерес к Бастони, рассчитывать на лояльность защитника к клубу, а также договориться с «Интером» о цене трансфера, которая будет ниже ожиданий миланской команды.

В нынешнем сезоне Бастони принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

