Елена Ваенга выступит на закрытии матча Россия — Мали в Санкт-Петербурге

Певица Елена Ваенга выступит на закрытии товарищеского матча между сборными России и Мали, который состоится во вторник, 31 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Сообщается, что исполнительница выступит с песней «Город».

Матч с Мали станет для сборной России вторым в календарном году. Ранее в весеннюю международную паузу подопечные Валерия Карпина победили сборную Никарагуа (3:1). Команды играли в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях с 2022 года. В минувшем году национальная команда провела 10 матчей, одержала шесть побед и трижды сыграла вничью.