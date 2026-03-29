Елена Ваенга выступит на закрытии матча Россия — Мали в Санкт-Петербурге

Елена Ваенга выступит на закрытии матча Россия — Мали в Санкт-Петербурге
Певица Елена Ваенга выступит на закрытии товарищеского матча между сборными России и Мали, который состоится во вторник, 31 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что исполнительница выступит с песней «Город».

Матч с Мали станет для сборной России вторым в календарном году. Ранее в весеннюю международную паузу подопечные Валерия Карпина победили сборную Никарагуа (3:1). Команды играли в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях с 2022 года. В минувшем году национальная команда провела 10 матчей, одержала шесть побед и трижды сыграла вничью.

Сборная России устала играть просто так
Сборная России устала играть просто так
