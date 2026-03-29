Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Митрюшкин ответил, в чём заключается крутость Карпина как тренера

Комментарии

Вратарь сборной России и «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

При Карпине 30-летний голкипер дебютировал за сборную России. Это произошло в товарищеском матче с Никарагуа (3:1), который состоялся 27 марта. Митрюшкин вышел на поле на 67-й минуте.

– К основе «Спартака» вас подтянул Валерий Карпин. Сейчас он главный тренер сборной России. Как Георгич изменился за эти годы?
– Он остался таким же, каким и был, — прямым человеком, который может правильно подобрать мотивирующие слова. Конечно, Валерий Георгиевич стал мудрее как тренер, потому что через многое прошёл. Но если говорить глобально, то в личностном плане не изменился.

– Вы когда-то рассказывали, что он показательно не обращался к вам по имени на тренировках в начале карьеры…
– Да, но это всё было в шутку. Наверное, это был такой подход к молодым. Но это было максимум два-три дня в шутливой, хорошей форме, чтобы где-то поддеть и замотивировать молодого вратаря. Все понимают, что 17-летнему голкиперу пробиться в команду было тяжеловато — конкуренция была тогда высокая с такими мастерами. Считаю, что это было правильно, без перебора и по делу.

– А в чём крутость Карпина как тренера?
– Он умеет правильно подобрать мотивирующие слова. За счёт своей харизмы Валерий Георгиевич может правильно мотивировать, и после этого хочется выходить, биться за тренера, который бьётся за тебя, — приводит слова Митрюшкина «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android