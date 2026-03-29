Экс-президент «Барселоны» Бартомеу: продлить контракт Месси было вполне возможно

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал уход Лионеля Месси из клуба в 2021 году.

«Если бы новое руководство клуба предприняло необходимые шаги, продлить контракт Лео Месси и подписать новых игроков было бы вполне возможно. Вина не лежит на моём наследии, а связана с правилами финансового фэйр-плей, поскольку новое руководство увеличило убытки до € 555 млн. Когда лига увидела эту сумму, она решила провести повторную ревизию и установила, что реальные убытки составляют € 283 млн. «Барселона» решила сохранить своё предложение, лига его одобрила, и в результате клуб потерял возможность соблюдения правил фэйр-плей, что до сих пор не восстановлено», — приводит слова Бартомеу Sport.es.

Хосеп Мария Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» 6,5 года — с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года.

Лионель Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года из-за финансовых проблем клуба. Стороны договорились об условиях продления контракта, но не смогли заключить его из-за строгих финансовых правил испанской Ла Лиги.