Александр Ерохин: хочу провести ещё минимум сезон в качестве футболиста «Зенита»

Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил о желании продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года.

«Всегда задумываешься о будущем. Естественно, сейчас хочется максимально помогать команде. Тем не менее, со своей стороны, ещё минимум сезон хотел бы в качестве футболиста «Зенита» провести. Я думаю, что этот момент мы с руководством в ближайшем будущем обсудим. Не так много времени остаётся, поэтому надеюсь, что всё будет хорошо. Конкретики пока что не было», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Ерохин выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги он принял участие в 10 матчах, суммарно проведя на поле 25 минут и отметился результативной передачей. Ещё 370 минут на счету полузащитника в восьми играх Фонбет Кубка России, где он забил три мяча.

