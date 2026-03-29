«Он выгрыз этот шанс сам». Митрюшкин оценил успехи Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался об успехах соотечественника Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– На вашей позиции в сборной играет Матвей Сафонов, подмечаете ли что-то для себя в тренировках с ним? И как вам его последние успехи на клубном уровне?

– Всегда радуюсь за своих соотечественников в Европе, особенно за вратарей. Он выгрыз этот шанс сам, выглядит очень достойно прямо сейчас. Все понимают: играть за «ПСЖ», одну из лучших команд мира, — огромное счастье. Это огромная заслуга Матвея, он добился этого всего собственным трудом.

Каких-то особенных моментов в работе Матвея не подмечал, но в плане тренировочного процесса у нас [вратарей] всегда всё очень дружно, работаем с отличным настроением, — приводит слова Митрюшкина «Матч ТВ».

По ходу нынешнего сезона Сафонов выиграл конкуренцию у Люка Шевалье. В текущем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

