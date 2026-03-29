Тренер «Зенита» предположил, почему Карпин не вызвал Соболева и Мостового в сборную России

Тренер «Зенита» предположил, почему Карпин не вызвал Соболева и Мостового в сборную России
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о невызове футболистов сине-бело-голубых Андрея Мостового и Александра Соболева в сборную России на весенние товарищеские матчи с Никарагуа (3:1) и Мали. Вторая встреча состоится во вторник, 31 марта, в Санкт-Петербурге.

«Естественно, с точки зрения тренеров клуба чем больше футболистов остаётся в нашем распоряжении, тем лучше. Есть возможность наблюдать за ними в ежедневном режиме, проводить полноценный тренировочный процесс. Но, конечно, я понимаю и самих футболистов. Думаю, каждый из них стремится попасть в национальную команду, и не всегда списки сборной радуют игроков, которые в них не попали. Тем более в товарищеских матчах можно использовать большую обойму, вызывать новых исполнителей, чтобы на них посмотреть и принимать дальнейшие решения. В каждое «окно ФИФА» мы видим дебютантов в сборной, новых игроков. А Саня и Мост [Соболев и Мостовой] Валерию Георгиевичу понятны как футболисты. Я считаю, что каждый из них достоин вызова, но, кого приглашать, определяет главный тренер. Надеюсь, что своей работой на футбольном поле, отношением, самоотдачей, поведением парни докажут, что заслуживают места в сборной в следующих матчах», — сказал Тимощук корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

