«Неизвестно, когда придут саудовцы...» В «Баварии» высказались о будущем Кейна

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес ответил на вопрос о будущем 32-летнего нападающего Гарри Кейна.

Форвард играет за немецкий гранд с лета 2023 года. Ранее сообщалось, что до конца февраля 2026 года в его контракте действовала опция выкупа, которая могла позволить игроку перейти в другой клуб летом. Действующее трудовое соглашение Кейна рассчитано до лета 2027 года.

«Он не воспользовался пунктом о расторжении контракта, а это значит, что он точно связан контрактом с клубом до лета 2027 года. Судя по тому, что я слышу, он и его семья чувствуют себя здесь очень комфортно. Но никогда не знаешь, когда появится саудовский клуб и предложит большие деньги…

Но Кейн чувствует себя здесь как дома. Гарри может играть на нынешнем уровне ещё как минимум три-четыре года, потому что он настоящий профессионал, который заботится о своём организме. Он постоянно проходит реабилитацию и занимается с физиотерапевтами», — приводит слова Хёнеса Kicker.

