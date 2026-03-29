Адиев прокомментировал информацию, что может покинуть «Крылья Советов» в ближайшее время

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев отреагировал на информацию о возможном уходе из самарского клуба в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Актобе» готов выплатить компенсацию «Крыльям Советов», чтобы 48-летний специалист возглавил казахстанскую команду.

– СМИ пишут, что вы в ближайшее время покинете «Крылья Советов». Насколько это вероятно, действительно ли есть такие разговоры?

– Да нет таких разговоров. Решает всё руководство, если оно посчитает нужным, то сделает. Если нет, то я со своей стороны работаю, профессионально отношусь к своим обязанностям. Но всегда решение за руководством, и, какое бы оно ни приняло, я приму это с большим достоинством, — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Адиев возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.

Материалы по теме Эксклюзив Магомед Адиев впервые объяснил ситуацию о переговорах с «Актобе»

Самые титулованные футбольные клубы России: