Жерар Пике: Месси — лучший в мире, Криштиану — на втором месте

Бывший защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Жерар Пике высказался о сравнении форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Для меня Месси — лучший в мире. Я не видел никого с таким уровнем таланта, но правда и то, что Криштиану был машиной, которая работала как сумасшедшая каждый день. Что касается трудовой этики, я никогда не видел, чтобы кто-то так много готовился, как он; он хотел быть лучшим. Но с точки зрения таланта Месси лучше. Я бы поставил Месси на первое место в мире, а Криштиану — на второе, очень близкое к нему. Это два лучших игрока в истории. Мне повезло, и я имел удовольствие играть с обоими. Они оба помогли мне выиграть титулы. Они очень разные. Криштиану способен на всё, а Месси — чистый талант. Всё зависит от того, что вы цените больше всего; вы выбираете одного или другого», — приводит слова Пике AS.