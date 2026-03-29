Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерар Пике: Месси — лучший в мире, Криштиану — на втором месте

Жерар Пике: Месси — лучший в мире, Криштиану — на втором месте
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Жерар Пике высказался о сравнении форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Для меня Месси — лучший в мире. Я не видел никого с таким уровнем таланта, но правда и то, что Криштиану был машиной, которая работала как сумасшедшая каждый день. Что касается трудовой этики, я никогда не видел, чтобы кто-то так много готовился, как он; он хотел быть лучшим. Но с точки зрения таланта Месси лучше. Я бы поставил Месси на первое место в мире, а Криштиану — на второе, очень близкое к нему. Это два лучших игрока в истории. Мне повезло, и я имел удовольствие играть с обоими. Они оба помогли мне выиграть титулы. Они очень разные. Криштиану способен на всё, а Месси — чистый талант. Всё зависит от того, что вы цените больше всего; вы выбираете одного или другого», — приводит слова Пике AS.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android